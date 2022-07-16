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Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ıncı gününde

Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ıncı gününde
Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ıncı gününde

Siirt’in Pervari ilçesinde 36 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 36 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri Müküs köprüsü ile Hacımehmetler köyü arasında su altı ve su üstü arama faaliyeti ve karma tim tarafından Müküs köprüsünden Hacımehmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrol yapılıyor. Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verilerek çlışmaların durumu hakkında aile bilgilendiriliyor. Söz konusu bölgede su altı ve üstü arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.

Selami Deniz
 

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