Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 26'ıncı gününde

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 26 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasında Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma ve UMKE ekipleri Müküs köprüsü ile tünel arası sualtı ve su üstü arama faaliyeti, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından çöplük mevki ve 1. komando ve karma tim ile Müküs köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği öğrenildi.

26'ıncı gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor.

Selami Deniz

