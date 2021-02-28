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Kayıp Jandarma Trafik Tim Komutanı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kayıp Jandarma Trafik Tim Komutanı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kayıp Jandarma Trafik Tim Komutanı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki İlçe Jandarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları hem havadan, hem karadan, hem de denizden devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler, canla başla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Jandarma Trafik Tim Komutanı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Tıkla İzle

Aralarında Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un da bulunduğu, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçtiğimiz Cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla yaşanan faciada Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise suda kayboldu.

Kara, deniz ve havadan gece gündüz devam eden arama çalışmaları kapsamında kayıp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine bu gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise aranmaya aralıksız devam ediliyor.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar, helikopter ve Deniz Kuvvetlerine bağlı bir mayın avlama gemisi ile fırkateyn çalışmalara devam ediyor. Bölgede şiddetli poyraz fırtınası ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Kazada hayatını kaybeden Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Musa Bulut için bugün saat 11.00'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığında askeri tören düzenlenecek.

Utku Yaşar Cüce - Emrah Elmas
 

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