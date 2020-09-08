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Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu

Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu
Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 4 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe'de 4 gün önce kaybolan kadının bulunması için AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması yapıldı. Şevkinaz Zencir 4 günün ardından evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu. Tarla kenarında otururken bulunan Zencir'in kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı, sinirinin yatışması için evden ayrıldığı öğrenildi.

Mustafa Altar Zeyhan
 

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