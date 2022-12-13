Kayıp kadın için başsavcılıktan açıklama | Elnare Kızmaz bulundu mu?

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kepsut'a bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen 43 yaşındaki Elnare Kızmaz'ın, 2 Eylül'de Kepsut ilçe jandarma ekiplerine, farklı kişilerin cinsel saldırısına maruz kaldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada şüpheli olarak görülen E.Ö., M.D. ve İ.K.'nin gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, E.Ö.'nün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, M.D. ve İ.K.'nin de adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi. Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz'ın, 22 Kasım'da jandarma ekiplerine, eşine ulaşamadığı bilgisini vermesi üzerine arama çalışmalarının sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma ve AFAD ekibinin katılımıyla dron ve iz takip köpeklerinden de faydalanılmak suretiyle yürütülen arama çalışmaları devam etmekte olup, Elnare Kızmaz'a yönelik gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı suçuyla ve Kızmaz'ın kaybolması olayıyla ilgili olarak adli soruşturma süreci titizlikle ve etkin bir şekilde yürütülmektedir."

Bahadır Demirçeviren - Erdal Küçük



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