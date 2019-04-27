Kayıp kadın kayalıklarda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, olay, Mut ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. Kayıp şahıs olarak bildirilen Emine Kahır, eve dönmeyince Mahalle sakinleri tarafından arama yapılırken Karacaoğlan Mahallesi Kaya dibi mevkiinde uçurum altında kayalıklar içerisinde cansız bedenini bulan yakınları, olayı İlçe Jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken cesedin kayıp şahıs Emine Kahır'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık olay yerinde incelemelerini yaptıktan sonra Emine Kahır'ın cesedi otopsi için Adana Adli tıpa gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Çetin