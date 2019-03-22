İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulundu

Kayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulundu
Kayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulundu

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 18 Şubat’tan beri kayıp olarak aranan kahvecinin cesedi, şüpheli 2 kardeşin cinayeti itiraf etmesiyle derede bulundu.

Bir ayı aşkın süredir haber alınamayan Mevlüt Özcan için yakınlarının başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmalarda, Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve M.K. kardeşleri gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, sorgularında aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden konuşmak için Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli kardeşler, cinayeti işledikten sonra cesedi Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, belirtilen yerde yaptığı aramada Mevlüt Özcan'ın cesedini buldu. 

Özcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.