Kayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulundu

Bir ayı aşkın süredir haber alınamayan Mevlüt Özcan için yakınlarının başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmalarda, Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve M.K. kardeşleri gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, sorgularında aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden konuşmak için Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli kardeşler, cinayeti işledikten sonra cesedi Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, belirtilen yerde yaptığı aramada Mevlüt Özcan'ın cesedini buldu.

Özcan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.