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Kayıp kamyonet sürücüsü için aramalar 9 gündür devam ediyor

Kayıp kamyonet sürücüsü için aramalar 9 gündür devam ediyor
Kayıp kamyonet sürücüsü için aramalar 9 gündür devam ediyor

Artvin'de Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları 9 gündür devam ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ekipleri bölgede 9. gününde çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışma baraj gölüne kazar uzandı. Ekipler şuana kadar Zübeyir Topal'dan bir ize rastlamazken, botlar eşliğinde çalışmalar sürüyor.

Adem Güngör
 

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