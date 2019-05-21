Kayıp keçinin imdadına Mehmetçik yetişti

Mardin'in Savur ilçesi Pınardere köyünde 3 gündür keçisi kaybolan Mehmet Yıldız, hayvanının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Savur ilçesi kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan Mehmet Yıldız'ın keçisini arayan Mehmetçik, 3 gün boyunca aç susuz kalan keçiyi bularak sahibine teslim etti.

Mehmet Yıldız geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek 3 gündür Savur ilçesinde yavrusu olan keçisini her yerde aradığını ama bulamadığını söyledi. Yıldız, jandarma ekiplerine keçisini bulup sağlıklı bir şekilde kendisine teslim ettikleri için teşekkür etti.

Beril Solmuşgül

