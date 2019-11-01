Kayıp kediyi bulana 2 bin lira ödül

Adana'da dövmecilik yapan Mustafa Veysel Aksöğüt, 4 yıl önce British cinsi bir kedi sahiplendi. Aksöğüt, 4 yıldır kedisini bir an olsun yanından ayırmadı. 2 yıl önce ise kedinin yavruları oldu ve Aksöğüt, onları da sahiplendirmeyip bütün kedilerle birlikte yaşamaya başladı. 22 Ekim Salı günü sabah 06.30'da ise Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki evde anne kedi tellerden tırmanıp 4'üncü kattan aşağı atladı ve bir daha geri dönmedi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin bulunmaması üzerine Mustafa Veysel Aksöğüt ve arkadaşları kentin işlek caddelerine broşür astı.

Bulana 2 bin lira ödül

Kedisini bulana 2 bin lira ödül vereceğini söyleyen Mustafa Veysel Aksöğüt, “Evde bütün önlemleri alıyoruz ama büyük ihtimal oyun amaçlı çatıya çıkıp oradan düştüğünü düşünüyoruz. Cins bir kedi. Daha önce hiç dış dünyayı bilmiyor. Korktuğunu veya birilerinin sahiplendiğini düşünüyoruz. Bulan birisi olursa teşvik amaçlı 2 bin lira ödül vereceğiz. Arıyoruz ama hiçbir iz yok. Bulanların ulaşmasını istiyoruz. Bu civarda kedi besleyen insanlarla görüştük ama netice alamadık. Umudumuz devam ediyor” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Serhat Dumandağ