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Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu

Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu
Kayıp kız çocuğunu zabıta ekibi buldu

Van’ın Başkale ilçesinde babasının yanındayken bir anlık dalgınlık sonucu kaybolan küçük kızı zabıta ekipleri buldu.

Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs, kızı ile birlikte ilçe merkezinde alışverişe çıktı. Alışveriş sırasında babasının bir anlık dalgınlığı sonucu minik kız kayboldu. Küçük çocuk, zabıta ekipleri tarafından çok geçmeden çarşı merkezi Kadir Saruhan Caddesi'nde bulundu. Küçük kız, kendisine ikram edilen hediyelerin ardından babasına teslim edildi. Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi'nde yaşayan kayıp kız çocuğunun ailesi, Başkale Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

Harun Aksu
 

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