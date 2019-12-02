Kayıp kız polise teslim oldu

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki A.T.'den bir daha haber alınamıyordu. Genç kızın evden ayrılmadan önce ‘Üzülmeyin benim için' şeklinde bıraktığı not üzerine telaşa kapılan Teke ailesi ve emniyet birimleri, kız çocuğunu her yerde arıyordu.

Kayıp kızı bulmak için iki gündür seferber olan Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, kayıp kızın izine Bursa'da rastladı. Kayıp kız çocuğunun Bursa'da karakol noktasına giderek evden kaçtığını beyan ettiği ve evine geri dönmek istediği öğrenildi. A.T.'nin ifadesini alan Bursa polisi, kayıp kızı ailesine teslim etmek üzere misafir ediyor.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme ise sürüyor.

Müberra Çelebi

