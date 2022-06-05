Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti!

Olay, 25 Nisan 2022 tarihinde Kocaali ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Cemal T., kuaför Savaş Aydoğan'a (42) ulaşamadı. Ev sahibi Cemal T., Aydoğan'ın arkadaşı ve kendi oğlu Cem T. ile Savaş Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'ye durumu aktardı. Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E., Savaş'ın babasının il dışında bulunan evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi Cemal T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem T.'nin ifadeleri alındı. Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem T.'de ifade verdikten sonra kayıplara karıştı.

Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem T. için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. buradaki işlemleri sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sır perdesi aralandı, arkadaşını öldürdüğünü iddia etti

Aydoğan ile birlikte sırra kadem basan arkadaşı Cem T., Zonguldak Ereğli'de polis ekiplerine teslim oldu. Cem T., arkadaşı Savaş Aydoğan ile evlerine yakın bir bölgede bulunan konteyner içerisinde oturdukları esnada, Aydoğan'ın kendisine silah çektiğini ve bu esnada onu öldürdüğünü iddia etti. Daha sonrasında ise o bölgede bulunan bir araziye cesedi gömdüğünü öne sürmesi üzerine ekipler seferber oldu. Şüphelinin cenazeyi gömdüğünü iddia ettiği Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri hummalı bir çalıştırma gerçekleştiriyor. Ayrıca, şüpheli Cem T.'nin de bölgeye getirilerek, cenazeyi gömdüğü yeri tarif etmesi bekleniyor. Bölgede cenaze aracı da hazır bekletiliyor.

Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş

Olay, Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T.'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal T., durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.

Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.'nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.'nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.

Arkadaşını öldürerek fındık bahçesine gömmüş

Cem T.'nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan'ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Aydoğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T. ise Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Sezgin Genç