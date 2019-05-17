Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılan 2 askerimiz şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Yapılan arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılan asker şehit olurken, kayıp diğer askerin de cansız bedenine ulaşıldı. Şehit olan askerlerden birinin uzman çavuş diğerinin astsubay olduğu öğrenildi.

- Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan 2 askerimizin kimlikleri belirlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı. Yapılan arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılan asker şehit olurken, kayıp diğer askerin de cansız bedenine ulaşıldı.

Şehit olan askerlerin Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya oldukları belirlendi.