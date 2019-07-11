Kayıp Mustafa 18 saat sonra bulundu! 'Götürmeyin, kızarlar' diye ağladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaybolan ve yaklaşık 18 saattir aranan zihinsel engelli Mustafa Uçar, Oltu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekipleri tarafından yaya olarak arazi aramaları yaptılar daha sonra dron kamera ile havadan araziyi kontrol ettikleri esnada ilçenin çevre yolu opet kavşağında bulunan ve derinliği yaklaşık 2 metre olan menfez içerisinde opet çalışanı Ali Kantar tarafından ağlarken bulundu.

Ekipler, zihinsel engelli olan ve sürekli ağlayan çocuğu sakinleştirmekte zorlanırken, dizlerine kadar çamura batan çocuk polis aracıyla hastaneye götürüldü. Ailesine haber verilmesinin üzerine hastaneye gelen aile fertleri Mustafa'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, baba Mehmet Uçar, yetkililerine teşekkür etti.

Bölgeye yakın bir yerde faaliyet gösteren petrol istasyonu çalışanı tarafından bulunan zihinsel engelli Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çocuğu bulan Ali Kantar isimli istasyon çalışanı, “Karşı tarafta ki kanalın içerisinde bir ağlama sesi duydum. Hemen sese doğru koştum ve o esnada burada bulunan güvenlik güçleriyle birlikte çocuğu düştüğü kanaldan çıkardık” dedi.

Zihinsel engelli Mustafa, Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Dursun Murat Aydın