Kayıp olan minik Yusuf kameralara böyle yansıdı

Eskişehir'de dün saat 17.00'dan buyana kayıp olan yabancı uyruklu 10 yaşındaki Yusuf Gurubi'nin arama çalışmalarına devam ediliyor. En son akşam saat 22.00 sularında Uluönder Göletli Park'ta görülen otizm hastası minik Yusuf'un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenildi.

“Kurbağa adamlar didik didik arıyor”

Otizm hastası Yusuf'un arama çalışmaları için özel olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden ‘kurbağa adamlar' geldi. Eskişehir-Bursa karayolunun yanından geçen ait sulama kanalını köşe bucak arayan ekipler, Yusuf'un izini sürüyor. Yusuf'un düştüğü tahmin edilen sulama kanalında derinliğin 1 buçuk metre olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası an ve an kaydetmiş

Minik Yusuf'un ise son görüntüsü bir işletme kamerasına yansıdı. İşletme önünden geçtiği görülen Yusuf'un hızlı adımlarla ve koşarak gittiği ve ayağından ayakkabısının bulunmadığı görülüyor. Polis ekipleri Yusuf'un son görüntüsü üzerinde durarak çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın Sarıoğlu