Kayıp olan yaşlı adam fındık bahçesinde bulundu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Kdz.Ereğli İlçesi, Kızılca Beldesi Abdi Köyünden gelen ihbarda, İ.Ş.(63) isimli şahıs, babası olan M.Ş. (84) isimli şahsın saat 17.00'da Kargalar mevkiinde bulunan tarlaya gezinti için gittiğini ve yaklaşık 2 saattir eve gelmediğini ve hayatından endişe ettiğini beyan ederek başvuruda bulunduğu öğrenildi. Kayıp şahıs olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Timi, Asayiş Timleri ve AFAD ekiplerinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, kayıp şahıs gece saatlerinde son görüldüğü yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fındık bahçesi içerisinde bitkin bir şekilde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından tedavisinin yapılması için Kdz.Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. M.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmail Yasin Akçın

