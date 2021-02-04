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Kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu
Kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Menteşe mahallesinde kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere Menteşeler mahallesinde yaşayan alzheimer hastası Havva Göktürk ( 81 ) dün sabah saat 10:30 sıralarından evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları tarafından köy civarında aranan yaşlı kadının izine rastlanmayınca arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri de dahil oldu.
Uzun aramalara rağmen engebeli olan dağ köyü olan Menteşe ve civarında bulunamayan Havva Göktürk'ün bulunması için Ahatlar ve Sarıçam köylerinde de arama çalışması başlatıldı. Uzun süren arama çalışmalarının ardından yaşlı kadın, Ketenyeri Köyü'nün zirvesinde bulunan Eren Dede mevkiinde bulundu. Bölgeye gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Cihat Cura
 

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