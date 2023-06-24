Kayıp olarak aranan yaşlı adam Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve adeta sırra kadem basan Korhan Berzeg her yerde aranıyor. Çok az insanın yaşadığı Armutlu kırsal mahallesinde bulunan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasının ardından 8 gün geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt arama kurtarma çalışmalarına katılarak Gönen Jandarma komutanlığından bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Eşi Angela Berzeg (80), o esnada kahvaltıyı hazırlarken Korhan Berzeg, köpeği ile 1 saatlik çıktığı yürüyüşten eve dönmemesi üzerine aile, kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor. 8 gün geçmesine rağmen devlet tüm imkanları kullanarak havadan dron ile, karadan da ekipler halinde aramaları sürdürüyor.

Kayıp mı kaçırıldı mı?

Korhan Berzeg'in sır dolu kayboluşu herkesi endişelendirirken, farklı senaryolar da gündeme gelmeye başladı. Berzeg Ailesi, günlerdir yapılan aramalar için yetkililere teşekkür ederken, en ufak bir iz dahi bulunmaması dolayısı ile Korhan Berzeg'in kaçırılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Aile, küçük bir köy olan Armutlu'da kimseden şüphelenmediklerini ifade etti. İHA mikrofonlarına konuşan Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg "Her zamanki saati 08.00'de kalktı, bizim birde cins köpeğimiz var. Onunla birlikte doğada yürüyüşe çıktı. Normal şartlarda 1 saat içinde eve gelirdi ve birlikte kahvaltımızı yapardık. 2 saat boyunca bekledim. Gelmeyince akrabamız olan Levent Berzeg'in yanına gittim ve durumu Jandarma Ekiplerine bilgi verdik. Yakınlardan seslendik ama ses alamadık. 17 Haziran cumartesi günü saat 08.30'da evde köpeği ile birlikte çıktı o çıkış bir daha haber alamadık. Akli dengesi yerinde ancak yakın yaşandıklarını bazen unutuyor. Umarım bir şey olmaz eve döner" şeklinde konuştu.

Angela Berzeg, eşine kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulduğunu söylerken, hastalığın henüz çok başında olduğunu oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade etti.

Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg ise şunları söyledi: "Bir hafta öncesine kadar her şey normaldi. Buraya bir hafta önce gelmeden önce her şey yolundaydı. Babam 83 yaşında. Oldukça dinç ve güçlü. Daha 2 sene öncesine kadar tenis oynuyordu. Son derece sağlıklı, bilinci yerinde. Bir sağlık problemi yok. Hiç bir iz bulunmadı. Ne bir ayak izi, ne de bir kan izi. Kaçırılmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Ne köpekten, ne de Korhan Bey (babası) hiç bir iz yok. Jandarma her yerde arıyor. Köyde hep aileler oturuyor. Burada kimseden şüphelenmiyorum. Belki bir fidye olabilir. Bir telefon gelmedi ama olabilir".

Korhan Berzeg'in yeğeni Levent Berzeg ise yaşadıklarını anlattı. Levent Berzeg, "Saat 11 gibi yengem geldi. Korhan için eskiçeşmenin oralara baktım ama göremedim dedi. Tina diye amca diye bağırdık. Kocaalan tarafına çıktık. Aradık ama en ufak bir belirti yoktu. Jandarmaya haber verdik. Sağlığı iyiydi, 2 gün önce sohbet ettik" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek ile mesai arkadaşı

Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Uzun yıllar Amerika'da Dünya Bankası'nda görev alan ve bir süre de İstanbul'da finans üzerine çalışan Korhan Berzeg'in geçmiş yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber mesai yaptıkları anlaşıldı. Ailesi, Mehmet Şimşek'in bakan olması sonrasında Korhan Berzeg'in 'Mehmet, ekonominin başına geçerse kısa sürede Türkiye'nin ekonomisi düzelir' şeklinde yorumda bulunduğunu söyledi.

Gökhan Dağlı - Kudret Şenel - Serhat Barış

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