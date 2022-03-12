Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

Düzce'de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi. Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.







Enes Bektaş-Ali Yıldız

