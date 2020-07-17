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Kayıp olarak aranıyordu, önce aracı sonra cesedi bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, önce aracı sonra cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, önce aracı sonra cesedi bulundu

Sivas’ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi, yakınları tarafından ağaçların arasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. 1 gündür kayıp olarak aranan 37 yaşındaki S.N.'nin aracını cadde üzerinde park halinde bulan yakınları, kayıp şahsı bulmak için bölgede arama yaptı. Çalışmalar neticesinde şahsın cesedi, caddedeki ağaçlık alanda bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından şahsın cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

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