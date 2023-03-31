Kayıp olarak aranıyordu, Sapanca Gölü'nden cansız bedeni çıktı

Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz şekilde duran birini gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı (60) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konulan Çınarcı'nın cansız bedeni, hastane morguna sevk edildi.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya - Batuhan Saçar



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