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Kayıp piton sahibine kavuştu

Kayıp piton sahibine kavuştu
Kayıp piton sahibine kavuştu

İngiltere’de 9 metre uzunluğundaki kayıp piton bulundu. Turin adlı yılan sahibine kavuştu.

İngiltere'nin Cambridgeshire kentinde geçtiğimiz Pazar günü kaybolan 9 metre uzunluğundaki Turin adlı piton, polisin uğraşları sonucu bulunarak sahibine kavuşturuldu. Polisin bir yılan uzmanıyla birlikte 5 gün süren aramaları sonucunda 9 metrelik piton bir ağacın üzerinde bulundu. Zehirsiz olduğu bilinen piton, bir süre sonra yaşayabileceği bir merkeze götürüldü.

“Lütfen ona zarar vermeyin” 

Evde beslediği yılanın kaçmasıyla paniğe kapılan adam komşularına mektup yazdı. Mektubunda pitonun zararsız olduğunu söyleyen ve zarar vermemeleri için yalvaran adam komşularından özür dileyerek, “O küçük bir 'Retiküle' piton, tamamen zararsız ve insanlara çok alışkın. Korkmayın ve ona lütfen zarar vermeyin. Onu yakalamak için plastik bir kutu kullanın. Bunun için çok özür dilerim” ifadelerini kullandı.  

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