Kayıp şahıs harabe evin bahçesinde yaralı halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 gün önce kayıp olarak aranan 55 yaşındaki Yaşar Sandıkçı, Eskisaray Mahallesi 703 Sokak içerisinde bulunan harabe bir evin bahçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu.

Yaralı Yaşar Sandıkçı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yaşar Sandıkçı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olay sonrası Yaşar Sandıkçı'nın bulunduğu harabe evin bahçesinde ve çevresinde polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Yaşar Sandıkçı'nın kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından vurularak harabe evin bahçesine mi atıldığı yoksa bahçede bulunan incir ağacından mı düşerek yaralandığı yapılacak olan incelemelerin ardından kesinleşecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

