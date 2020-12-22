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Kayıp şahıs komşusunun garajında ölü bulundu

Kayıp şahıs komşusunun garajında ölü bulundu
Kayıp şahıs komşusunun garajında ölü bulundu

Kayseri’de bir süredir kayıp olan bir şahıs, komşusunun garajında kendi aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak Mahallesinde meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan İsmail A.(61) komşusunun garajında bulunan 38 RU 866 plakalı aracında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İsmail A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alparslan Ötüken
 

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