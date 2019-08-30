Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018 tarihinde balık tutmak için evinden ayrılan Ahmet Demir'den haber alamayan ailesi, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. O tarihte şahsın kaybolduğu Göksu nehri ve civarında yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Demir'in eşinin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı müracaat sonrası arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

28 Ağustos tarihinde başlatılan çalışmalara, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte, jandarma, sahil güvenlik, AFAD, AKUT ve deniz polisinden de personelin katıldığı bildirildi. Demir'i arama çalışmalarının Göksu nehrinin denize döküldüğü kısımda devam ettiği ifade edildi.