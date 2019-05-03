Kayıp tır şoförünün cesedi gölette bulundu

Edinilen bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına 25 Şubat'ta F.K., eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı çeşitli mahalle ve tarlalarda kazı yaparak aramalarını sürdürdü.

Ekipler, soruşturma kapmasında Kocaoğlu'nun kuzenleri M.A. ve kardeşi A.A.'yı 30 Nisan'da gözaltına aldı. M.A.'nın cesedin bir gölette olduğunu bilgisini vermesi üzerine ekipler, şüpheliye yer tespiti yaptırıldı. Kayseri'den dalgıç polisler, gölette yaptığı çalışmayla Kocaoğlu'nun cesedine ulaştı. Yaklaşık 2,5 aydır su altına kalan Kocaoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sosyal medyadan ilan yaptı

Şüpheli kuzen M.A.'nın sosyal medyadan "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise 25 Şubat'ta Mesut Kocaoğlu'ndan haber alamayan eşi F.K.'nın başvurusu üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bütün genel ve özel soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Nisan'da M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Yapılan arama ve soruşturma işlemleri sonucunda bir takım delillere ulaşılması üzerine 3 Mayıs'ta şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yer gösterme işlemi sonucunda dalgıç polisler tarafından bir gölette kayıp şahıs Metin Kocaoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Ceset üzerinde DNA incelemesi ve klasik otopsi işlemi yapılmaktadır. Söz konusu adli olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve A.A. gözaltına alınmıştır.”