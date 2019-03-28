Kayıp üniversite öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı'nda aranıyor

22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra otobüse binen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'dan 6 gündür haber alınamıyor. Arda Duman için telefonunun sinyal verdiği son nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışması başlatıldı. Ailenin ihbarı üzerine polis, AFAD ve AKUT ekipleri Belgrad Ormanı'na gelerek arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara polis arama kurtarma köpeklerini de katıldığı görüldü.

AKUT yetkili Mahmut Çelik: "Telefonun son sinyal verdiği bölgeden aramalar yapıyorlar. Üstte bir su deposu var. Oradan aşağıya doğru 3-4 kilometrelik bir bölgede arama yapılıyor. Gece bizim köpeklerimiz de polis köpeklerimiz de aynı yerde sinyal verdi. Çok zorlu bir arazi değil ama doğayı bilmiyorsanız kaybolmanız mümkün. Göle yakın yerleri arıyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik, ormanın giriş çıkışında bulunan güvenlik kameralarının da geriye dönük olarak incelendiğini söyledi.

Murat Horoz