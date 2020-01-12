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Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi
Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Tunceli’de bir haftadır haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmalar genişletildi.

Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı genişletildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD Dinar Köprüsü civarında botlar ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken, JAK ekipleri de baraj gölünde kıyı taraması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, emniyet birimlerinin de her türlü bilgiyi ve bulguyu değerlendirerek kayıp kızın bulunması için yoğun çalışma yaptığı bildirildi.

Ercan Topaç
 

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