Kayıp vatandaş komşu beldede bulundu

Edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki S.Y. Tokat'ın Reşadiye İlçesine bağlı Saraykışla Yaylasındaki ikametinde 2 gün önce akşam saatlerinde bulunamadı. Akli dengesi yerinde olmayan şahıs için ailesi hemen Jandarmaya başvurarak yardım istedi. Arama çalışmalarına başlayan jandarma şahsın kaybolduğu yayladan yaklaşık 13 km uzaklıktaki Hatipli Beldesinde görüldüğüne dair duyum aldı. Bölgede yoğunlaştırılan aramalar sonuç verdi ve şahıs beldeye bağlı Düvelek Mevkiinde sağ olarak bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen S.Y. ailesine teslim edildi.

Dursun Ekrem Er

