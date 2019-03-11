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Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine canlı yayında ulaşıldı

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine canlı yayında ulaşıldı
Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine canlı yayında ulaşıldı

Yaklaşık 50 gündür kayıp olarak aranan Asım Bayram’ın cansız bedenine canlı yayında ulaşıldı.

49 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan kötü haber geldi. Antalya'da yaşayan yaşlı adam, 22 Ocak günü kayboldu. Müge Anlı, 49 gündür yaşlı adamı arıyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Müge Anlı ekibine gelen bir ihbar Antalya'da sıcak saatler yaşanmasına neden oldu. 

Kepez ilçesinin Varsak bölgesindeki ormanlık alana piknik yapmak için giden bir vatandaş, yeni kazılmış bir alan gördüğünün ihbarını yaptı. Yapılan ihbarın üzerine Müge Anlı ekibi, bölgeye gitti. Emniyet yetkililerine haber verilmesiyle birlikte bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, bahsedilen yerde kazı çalışması başladı.

Canlı yayında adım adım gerçekleşen kazı çalışmasının sonucunda 49 gündür aranan Asım Bayram'ın cesedine ulaşıldı.  

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