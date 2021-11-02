İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakamın koruma aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Kaymakamın koruma aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Kaymakamın koruma aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Tunceli’nin Nazımiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan'ın koruma aracı kaza yaptı. Olayda 2’si polis, 2’si jandarma uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si Erzincan’daki hastaneye getirildi.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın korumalığını yapan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 koruma yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Tunceli'ye sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.