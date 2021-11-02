Kaymakamın koruma aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Kırmızıköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın korumalığını yapan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 4 koruma yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Tunceli'ye sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir

