İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynak yapan usta ölümden döndü

Kaynak yapan usta ölümden döndü
Kaynak yapan usta ölümden döndü

Bursa'da bir inşatta kaynak yapan usta, 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Dış cephede kaynak yapan kaynak ustası Erol U. (31) bir anda dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Acılar içerisinde kalan talihsiz adamın yardımına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. İhbar üzerin olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, yaralı işçiyi ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan kaynak ustasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.