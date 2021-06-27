Kayseri amatörünün acı günü

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Akkışla Gençlikspor forması giyen Osman Çamdal hayatını kaybetti. Adana'da serinlenmek için suya giren genç futbolcu boğularak can verdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Osman Çamdal'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Kayseri'ye getirildi.

Osman Çamdal'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akkışla'nın Alevkışla Köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kayseri amatör camiası tarafından sevilenOsman Çamdal, Gençlerbirliği, Gültepessor, Kayserigücü ve son olarak da Akkışla Gençlikspor formaları giymişti.

Yüksel Yıkılmaz

