Kayseri Başakşehir Şifresiz Canlı İzle Bein Sports| Kayserispor Başakşehir CANLI SKOR Maç Kaç Kaç !

Kayseri Başakşehir canlı izle,Kayseri Başakşehir şifresiz izle Az Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı canlı veriyor mu? Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir 20. kez karşılaşacak.2019 yılında sahasında hiç yenilmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2019 yılında hiç yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. İşte zorlu müsabakaya dair bilgiler...

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KAYSERİSPOR:1 BAŞAKŞEHİR:0

Süper Lig'de ise bugüne kadar 19 kez karşılaşan iki ekip arasındaki rekabette lig liderinin önde olduğu görülüyor. 19 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 5 kez kazanırken Medipol Başakşehir ise 10 kez galip geldi. 4 maç da berabere bitti. Bu müsabakalarda sarı kırmızılı takım 15 gol atarken Başakşehir ise 23 gol kaydetti. İki takım arasındaki 18 maçta gol atılırken sadece 1 maç golsüz sona erdi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Kayseri'de 9 kez karşılaştı.

Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda her iki ekibin de birbirine karşı 9 gol attı.

İki takım arasında oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2018/2019 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0

2017/2018 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 3-1

2017/2018 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1

2016/2017 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

2016/2017 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 5-0

2015/2016 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0

2015/2016 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

2012/2013 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 0-0

2012/2013 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

2011/2012 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0

2011/2012 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-0

2010/2011 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 3-2

2010/2011 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 0-2

2009/2010 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-1

2009/2010 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-2

2008/2009 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-0

2008/2009 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 2-0

2007/2008 İ.M.Kayserispor-M.Başakşehir 1-2

2007/2008 M.Başakşehir-İ.M.Kayserispor 1-1

Kayseri Başakşehir nasıl canlı izlenir?





Kayseri Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Karşılaşma Az tv ve İdman Tv üzerinden ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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