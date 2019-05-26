Kayseri Erzurum Canlı İzle Bein Sports| Kayserispor Erzurumspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kayserispor Erzurumspor canlı izle... Süper Lig'de bir zorlu karşılaşma daha. Kümede kalma savaşı veren Erzurumspor bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İstikbal Mobilya Kayserispor sezonu 44 puanla noktalamak istiyor. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son iç saha maçını kazanıp 44 puana erişmek istiyor. Geçen sezon ligi 44 puanla 9.sırada noktalandıran Sarı-Kırmızı ekip, 41 puanla girdiği ligin son haftasında kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor geride kalan 33 haftada 10 galibiyet 11 beraberlik 12 yenilgi elde etti. 41 puanı bulunan sarı kırmızılılar -13 averaja sahip. Erzurumspor ise bu maçı kazanıp Bursaspor ve Göztepe'nin maçlarından gelecek sonuçları bekleyecek.

Kadir Has'taki son maçta düdük Fırat Aydınus'ta

İstanbul Bölgesi Hakemi Fırat Aydınus, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına atandı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 34. haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus'u görevlendirdi. Bu müsabakada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olarak belirlendi. Fırat Aydınus, 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2'şer kez maçında görev yaptı.

Kayserispor'un Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçlarında düdük çalarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise Fenerbahçe ile Antalyaspor maçlarında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 beraberlik aldı. 26 Mayıs 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Fırat Aydınus'un bu sezon iki takım yönettiği maçlar şöyle:

İ.M.Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor (Hakem)

Trabzonspor 4-2 İ.M.Kayserispor (Hakem)

İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor (VAR)

Fenerbahçe 2-2 B.B.Erzurumspor (Hakem)

Antalyaspor 1-1 B.B.Erzurumspor (Hakem)

Kayserispor Erzurumspor nasıl canlı izlenir?





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