Kayseri GS Canlı İzle Bein Sports| Kayserispor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kayseri GS Canlı İzle... İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Galatasaray ile Kayseri'de oynadığı maçlarda 1 kez kazanırken 12 kez berabere kaldı. 10 kez mağlup oldu. Kayserispor tek galibiyetini 1973-1974 sezonunda 2-0 ile almıştı. O maçta golleri Metin Ülgen ile (Yılancı) Mustafa Yücel kaydetmişti. Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Samet Çavuş yapacak. Saat 20:30'daki mücadelenin dördüncü hakem olarak Ramazan Keleş görev alacak.

Galatasaray-Kayserispor maçları ve sonuçları:

Süper Lig

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1

2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3

2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2015/2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1

2013/2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4

2012/2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2010/2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2008/2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0

2007/2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1

Kayserispor Galatasaray nasıl canlı izlenir?





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