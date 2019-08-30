İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri GS Canlı İzle Bein Sports| Kayserispor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kayseri GS Canlı İzle Bein Sports| Kayserispor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Kayseri GS Canlı İzle Bein Sports| Kayserispor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Kayserispor Galatasaray canlı izle... İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak. Süper Lig tarihinde oynanan 46 maçta İstikbal Mobilya Kayserispor 3 kez Galatasaray 29 kez kazandı, 14 müsabakada da galip gelen olmadı. Bu maçlarda Galatasaray 100 kez gol sevinci yaşarken Kayserispor ise rakibine 34 gol atabildi. İşte maça dair detaylar...

Kayseri GS Canlı İzle... İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Galatasaray ile Kayseri'de oynadığı maçlarda 1 kez kazanırken 12 kez berabere kaldı. 10 kez mağlup oldu. Kayserispor tek galibiyetini 1973-1974 sezonunda 2-0 ile almıştı. O maçta golleri Metin Ülgen ile (Yılancı) Mustafa Yücel kaydetmişti. Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Samet Çavuş yapacak. Saat 20:30'daki mücadelenin dördüncü hakem olarak Ramazan Keleş görev alacak. 

Galatasaray-Kayserispor maçları ve sonuçları: 

Süper Lig 

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1 

2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3 

2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3 

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 

2016/2017 Galatasaray-Kayserispor 1-2 

2016/2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1 

2015/2016 Galatasaray-Kayserispor 6-0 

2015/2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1 

2013/2014 Galatasaray-Kayserispor 0-1 

2013/2014 Kayserispor-Galatasaray 2-4 

2012/2013 Kayserispor-Galatasaray 1-3 

2012/2013 Galatasaray-Kayserispor 3-0 

2011/2012 Galatasaray-Kayserispor 1-0 

2011/2012 Kayserispor-Galatasaray 0-2 

2010/2011 Galatasaray-Kayserispor 1-1 

2010/2011 Kayserispor-Galatasaray 0-0 

2009/2010 Kayserispor-Galatasaray 0-0 

2009/2010 Galatasaray-Kayserispor 4-1 

2008/2009 Galatasaray-Kayserispor 1-1 

2008/2009 Kayserispor-Galatasaray 0-0 

2007/2008 Galatasaray-Kayserispor 2-0 

2007/2008 Kayserispor-Galatasaray 1-1 

Kayserispor Galatasaray nasıl canlı izlenir?



Kayserispor Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.