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Kayseri şehidini uğurladı

Kayseri şehidini uğurladı
Kayseri şehidini uğurladı

Van’ın Çatak ilçesinde EYP'ye basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri şehidini uğurladı - Tıkla İzle

Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü. Düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilen şehit Bozkurt'un naaşı, daha sonra baba evine getirildi. Burada helallik alınan Bozkurt'un cenazesi, namazın kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirildi. İl protokolü, şehit ailesine başsağlığı dilerken, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Kartal Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin eşi ve çocukları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
3 çocuk babası şehit Bozkurt'un cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, il protokolü, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan ile emniyet personelleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turan Bulut - Eren Kan

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