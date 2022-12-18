Kayseri ve çevresi soğuk havanın etkisine girecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bölgemiz Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.12.2022 Pazartesi günü bölgemiz genelinin Karadeniz

üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği, Çarşamba günü tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı bekleniyor. Rüzgarın; Salı günü Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca; hafta başında bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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