İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'de 125 polisle eş zamanlı operasyon

Kayseri'de 125 polisle eş zamanlı operasyon
Kayseri'de 125 polisle eş zamanlı operasyon

Kayseri'de 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan polis ekiplerinden saklanmaya çalışarak balkondan sarkan bir şahıs ise 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Kayseri'de 125 polisle eş zamanlı operasyon - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emirleri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ekip 125 personel ile 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı

Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polisten saklanmak için 5. kattaki ikametinin balkondan sarktı. Burada tutunamayan Murat A., yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Murat A.'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.  

Turan Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Manisa kebabı tarifi! Manisa kebabı nasıl yapışır?

Manisa kebabı tarifi burada Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.