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Kayseri'de 16 ev daha karantina altına alındı

Kayseri'de 16 ev daha karantina altına alındı
Kayseri'de 16 ev daha karantina altına alındı

Kayseri'de koronavirüs nedeniyle 16 ev daha karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesine 1 daire, Hürriyet Mahallesi'nde 2 daire, Şirintepe Mahallesi'nde 2 daire, Mimarsinan Mahallesi'nde 1 daire, Osmanlı Mahallesi'nde 2 daire, Danişment Gazi Mahallesi'nde 1 daire, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde 1 daire, Mevlana Mahallesi'nde 1 daire, İncesu ilçesinde 4 ev ve Talas ilçesinde 1 daire koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Karantina altına alınan evlerin ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacak.
 

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