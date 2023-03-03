İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de 160 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de 160 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de 160 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken, piyasa değeri 160 bin TL olan 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 160 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Anbar Mahallesi'ndeki işletmede sattığı bilgisine ulaştı. Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve bomba köpekleri eşliğinde Anbar Mahallesi'ndeki işletmeye operasyon düzenlendi. T.G.'nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 160 bin TL olan 320 gram uyuşturucu madde, 3 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile 9 adet tabanca fişeği ile geçirildi. T.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER
İstanbulda akıl almaz uyuşturucu zulası İstanbul’da akıl almaz uyuşturucu zulası
İLGİLİ HABER
Sarıyerde polisin dikkati mıknatıslı uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı Sarıyer’de polisin dikkati mıknatıslı uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı
İLGİLİ HABER
Bakan Soyludan uyuşturucu ile mücadele açıklaması Bakan Soylu’dan uyuşturucu ile mücadele açıklaması

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.