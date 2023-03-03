Kayseri'de 160 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Anbar Mahallesi'ndeki işletmede sattığı bilgisine ulaştı. Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve bomba köpekleri eşliğinde Anbar Mahallesi'ndeki işletmeye operasyon düzenlendi. T.G.'nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 160 bin TL olan 320 gram uyuşturucu madde, 3 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ile 9 adet tabanca fişeği ile geçirildi. T.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER İstanbul’da akıl almaz uyuşturucu zulası

İLGİLİ HABER Sarıyer’de polisin dikkati mıknatıslı uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı

İLGİLİ HABER Bakan Soylu’dan uyuşturucu ile mücadele açıklaması

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.