Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 7. Cadde üzerinde meydana gelen trafik kazasında D.Y. yönetimindeki 16 NIN 67 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 38 KM 521 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile 38 KM 521 plakalı araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç