İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri'de 3 suçtan aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı

Kayseri'de 3 suçtan aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı
Kayseri'de 3 suçtan aranan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı

Kayseri'de 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, bazanın altında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U.'nun (34) Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. A.U., düzenlenen operasyonda bazanın altında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U. cezaevine teslim edilirken, kadının yakalandığı anlarda polis kamerasına yansıdı.

Ali Göç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.