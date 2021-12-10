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Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı

Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı
Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı

Kayseri'de 300 polisin katıldığı operasyonda 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, drone destekli operasyonda 50 kişiyi gözaltına alırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı - Tıkla İzle

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak operasyonuna 300 polis katıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'ni ablukaya alan ekipler, 20 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi. Drone destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, evler didik didik arandı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suç aletleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

 

Ali Göç

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