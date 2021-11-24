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Kayseri'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kayseri'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 50 FE 200, 38 BC 203, 42 HA 672, 38 TB 500 ve 01 HL 758 plakalı otomobiller kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan O.T., M.Y. ve F.T. ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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