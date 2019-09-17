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Kayseri'de 5 bin adet kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya malzemesi ele geçirildi

Kayseri'de 5 bin adet kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya malzemesi ele geçirildi
Kayseri'de 5 bin adet kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya malzemesi ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 5 bin adet kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya malzemeleri ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kozmetik ürün ve elektronik eşya kaçakçılığı ile mücadelenin etkinliğinin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı. Çalışma kapsamında son 1 haftada il merkezinde toplam 5 bin adet kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik eşya malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca, 4 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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