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Kayseri'de 5 servis ve 1 tır çarpıştı: 18 yaralı

Kayseri'de 5 servis ve 1 tır çarpıştı: 18 yaralı
Kayseri'de 5 servis ve 1 tır çarpıştı: 18 yaralı

Kayseri'de 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araçlarda yaralanan toplam 18 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ayrıca 3 ağaç da devrildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut
 

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