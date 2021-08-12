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Kayseri'de 50 haneli mahalleyi sel bastı

Kayseri'de 50 haneli mahalleyi sel bastı
Kayseri'de 50 haneli mahalleyi sel bastı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 50 haneli mahalleyi sel bastı. Evleri su basan vatandaşların yardımına ise jandarma ekipleri koştu.

Kayseri’de 50 haneli mahalleyi sel bastı - Tıkla İzle

İlçeye bağlı 170 nüfuslu Olukkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sele neden oldu. Köy içerisinden geçen su baskını nedeniyle evler ve ahırlar sular altında kalırken, küçükbaş hayvanlar ise telef oldu.

Sel haberini alan jandarma ve belediye ekipleri mahalleye gelerek vatandaşın yardımına koştu. Sel baskınının ardından İlçe Kaymakam Vekili İbrahim Gökmen, mahallede incelemelerde bulunarak, durum hakkında bilgi aldı. Sel dehşetini yaşayan mahalle sakini o anları anlatarak “Sel birden geldi, bir afet geldi. Her tarafı su bastı. Ahırlar battı, arpalar battı. Bahçedeki balyalarımız ıslandı” dedi.

“70 yıldır böyle felaket görmedim”

Mahalle sakinlerinden Şaban Varel, “70 yıldır böyle bir felaket görmedim. Allah'tan gelene razıyım. Allah beterinden saklasın. 2-3 tane koyunum telef oldu, yapacak bir şey yok. 10 ton buğdayım gitti, devletimizden imdat bekliyoruz. Başka bir çare yok” ifadelerini kullandı.

Jandarma yardıma koştu

Öte yandan jandarma ekipleri, mağdur olan vatandaşların evlerini tahliye ederken, belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Jandarma ekipleri kovalar ile suları tahliye etmek için yoğun gayret sarf etti. Mahalledeki zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Turan Bulut - Ali Göç
 

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