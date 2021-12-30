Kayseri'de 60 ekiple eş zamanlı hırsız operasyonu: 22 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, il genelinde son zamanlarda meydana gelen ikametlerin kapı kilitlerini kırmak suretiyle ziynet eşyası ve para çalınması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımı ile operasyon düzenlendi.

12 farklı adreste 60 ekip ve 125 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık şüphelilerinden Y.Ş. (17), S.F. (19), P.S. (17), G.E. (34), Y.Ç. (15), L.K. (29), S.T. (29), M.Ç. (17), Z.G. (19), H.G. (14), F.B. (15), R.G. (17), R.T. (24), Y.K. (25), U.T. (35), E.P. (63), İ.B. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan E.U., E.A., H.B., M.E. ve E.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Turan Bulut



İLGİLİ HABER Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

İLGİLİ HABER Antalya’da 236 litre sahte bandrollü alkol ele geçirildi